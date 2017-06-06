На кинофестивале в Чехии покажут фильм про первого президента Грузии

06.06.2017 11:05 Грузинский фильм стал участником конкурсной программы 52-го Международного кинофестиваля в Карловых Варах, сообщили в Национальном киноцентре Грузии. В Чехии с 30 июня по 8 июля состоится один из самых престижных кинофестивалей мира.



В главной конкурсной программе Грузию представит последняя картина Георгия Овашвили «Хибула». Лента посвящена последним 50 дням жизни первого президента Грузии Звиада Гамсахурдиа, который в конце декабря 1993 года при неизвестных обстоятельствах погиб в селе Дзвели Хибула. В фильме описаны последние дни жизни президента, которые он по приезду из Чечни провел в непроходимых лесах и высокогорных селах на западе Грузии.



Несмотря на то, что прототип картины всем очевиден, в фильме ни разу не звучит его имя: главного героя все персонажи зовут «Господин президент». Главную роль в ленте сыграл иранский актер Хосейн Махджуб, снимавшийся в фильме «Цвет рая».















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