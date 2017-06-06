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Индийских бизнесменов не впустили в Грузию


06.06.2017   11:42
В рамках программы "Производи в Грузии" грузинская продюсерская компания "Under One Sky" пригласила в страну индийских артистов и режиссеров для съемки клипа. Группа артистов должна была приехать в Тбилиси 4-10 июня. Они должны были осмотреть конкретные локации в Тбилиси, и снять клип, а в будущем, по заявлению одного из основателей продюсерской компании "Under One Sky" Софьи Гурешидзе "Пирвели радио", в рамках проекта "Снимай в Грузии" планировалось снять фильм стоимостью 3 миллиона долларов.

Между тем, по заявлению Софьи Гурешидзе, несмотря на то, что МВД поставили в курс дела, одну часть группы индийцев они не впустили в страну.

"Пропустили трех артистов, но основателя компании вместе с двумя лицами не пропустили в Грузию, и поставили им такой отказ, который ставят только террористам, или подобным людям. Потом и со второй попытки их не пропустили в Грузию, нам говорят, что депортированные должны заполнить онлайн аппликацию, чтобы хотя бы с третьего раза получить шанс на въезд, но они говорят, что надо не заполнить аппликацию, а вообще перечеркнуть эту страну красной линией"- говорит Софья Гурешидзе.

По ее же словам, из-за отказа в пропуске в страну двух граждан Индии, Виджея Кумара и Викрама Синкха их компания понесла достаточно большие денежные убытки.

"Нам пришлось возместить эти средства, кроме того эта личность является официальным миллиардером, и он приезжал в Грузию, чтобы подыскать локации для съемки кино"- говорит Гурешидзе.








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