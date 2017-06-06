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Распространилось видеообращение попавшего в плен в Конго грузинского летчика
06.06.2017 13:12
Распространилось видеообращение попавшего в плен в Конго грузинского летчика Сосо Осураули.
«Не верьте, я никогда никого не истреблял» - говорит в своем видео обращении летчик.
"Обо мне говорят, будто я кого-то истреблял. Это не так, не верьте. Прошу, не верьте в это, я никогда никого не убывал. Мама, не переживай, все будет хорошо, вы воспитали хороших людей. Очень люблю вас, и скучаю"- говорит Сосо Осураули.
27 января мятежники подбили два вертолета военно-воздушных сил Демократической Республики Конго. По существующей информации, одним из вертолетов управлял гражданин Грузии Сосо Осураули, которого мятежники взяли в плен. Еще один гражданин Грузии был ранен, он прошел курс лечения в городе Гома.
Сосо Осураули в течение ряда лет служил в грузинской армии. По информации Министерства обороны, он уволился из вооруженных сил в 2015 году по собственному желанию.
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