Попытка изнасилования в Тбилиси - МВД задержало водителя такси

06.06.2017 13:15 Водитель такси задержан правоохранителями Грузии по обвинению в попытке изнасилования молодой женщины.



Согласно информации, инцидент произошел несколько дней назад на плато Нуцубидзе в Тбилиси.



Полиция уже задержала молодого мужчину Г. Дж. В Министерстве внутренних дел заявили, что ведется следствие по статье 137 УК, что подразумевает попытку изнасилования.



По сообщению ведомства, в связи с происшедшим проводятся следственные действия, и назначены экспертизы.



Обвиняемый находится в предварительном заключении. Задержанный не признает вину.



















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