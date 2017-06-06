Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Попытка изнасилования в Тбилиси - МВД задержало водителя такси


06.06.2017   13:15
Водитель такси задержан правоохранителями Грузии по обвинению в попытке изнасилования молодой женщины.

Согласно информации, инцидент произошел несколько дней назад на плато Нуцубидзе в Тбилиси.

Полиция уже задержала молодого мужчину Г. Дж. В Министерстве внутренних дел заявили, что ведется следствие по статье 137 УК, что подразумевает попытку изнасилования.

По сообщению ведомства, в связи с происшедшим проводятся следственные действия, и назначены экспертизы.

Обвиняемый находится в предварительном заключении. Задержанный не признает вину.








Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Жители Вологды не спешат отправиться на отдых в Грузию несмотря на прямой рейс
Украинская курятина может появиться на грузинском рынке
Google возглавляет рейтинг самых дорогих брендов в мире
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Российские оккупанты в Абхазии освободили задержанного Хвичу Цкарозия
Тбилиси продолжит добиваться правосудия над абхазским убийцей Гиги Отхозория
ГА ООН приняла резолюцию по ВПЛ в Грузии
В Сочи абхаз расстрелял подругу и пытался покончить с собой
Россия не желает брать ответственность за действия своих подопечных на оккупированных территориях
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Парламент Грузии обсудит изменения в Конституцию
Грузинские журналисты провели в парламенте акцию в поддержку азербайджанского коллеги
В Армении по подозрению во взяточничестве задержаны председатель суда, судья и прокурор Гегаркуникской области
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна