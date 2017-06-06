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Попытка изнасилования в Тбилиси - МВД задержало водителя такси
06.06.2017 13:15
Водитель такси задержан правоохранителями Грузии по обвинению в попытке изнасилования молодой женщины.
Согласно информации, инцидент произошел несколько дней назад на плато Нуцубидзе в Тбилиси.
Полиция уже задержала молодого мужчину Г. Дж. В Министерстве внутренних дел заявили, что ведется следствие по статье 137 УК, что подразумевает попытку изнасилования.
По сообщению ведомства, в связи с происшедшим проводятся следственные действия, и назначены экспертизы.
Обвиняемый находится в предварительном заключении. Задержанный не признает вину.
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