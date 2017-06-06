Суд оставил Афгана Мухтарлы под арестом

06.06.2017 14:10 Сегодня в Бакинском апелляционном суде была рассмотрена жалоба Афгана Мухтарлы на решение Сабаильского районного суда, сообщает АПА.



Судьи Ильгар Мургузов не удовлетворил апелляцию.



Отметим, А.Мухтарлы обвиняется в незаконном пересечении государственной границы и контарабанде. Он был задержан сотрудниками Госпогранслужбы 29 мая в 22:40 на территории Балакенского района, после того как незаконно пересек азербайджанскую границу. Во время задержания А.Мухтарлы оказал сопротивление сотрудникам Госпогранслужбы. А.Мухтарлы был задержан, во время обыска при нем была обнаружена крупная сумма денег.



Против А.Мухтарлы было выдвинуто обвинение по статьям 318 (незаконное пересечение государственной границы), 206 (контрабанда) и 315.2 (сопротивление или применение насилия в отношении представителя власти) УК АР.















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