Три грузинских студента готовятся стать лицензированными врачами в США

06.06.2017 16:54 Еще трое грузинских студентов готовятся продолжить обучение в США для того, чтобы получить лицензию доктора и заниматься врачебной практикой в Америке.



Студенты четвертого курса Тбилисского государственного медицинского университета успешно сдали первый этап медицинского лицензионного экзамена USMLE, который считается одним из самых сложных в мире.



USMLE (United States Medical Licence Exam) – это многоступенчатый стандартизированный экзамен для поступления в медицинскую резидентуру, последующей сертификацией и работы врачом в США. Именно первый этап этого экзамена считается наиболее трудным.



Нодар Маисурадзе, Тамар Тамарашвили и Николоз Босташвили на этом испытании показали отличные результаты. Успех студентов в Тбилисском медуниверситете назвали «победой медицинской образовательной системы Грузии».



«Мы гордимся успехом наших студентов. Они смогли сдать первый этап медицинского лицензионного экзамена Америки (USMLE Step 1) за рекордно короткий срок. Они также разрушили стереотип о том, что этот экзамен якобы невозможно сдать без дополнительной подготовки. Поздравляю медицинскую образовательную систему Грузии с этой победой», — сказал ректор медицинского университета Зураб Вадачкория.



Грузинские студенты получают возможность стать дипломированными врачами в США благодаря совместной программе Медицинского университета Грузии и частного исследовательского университета США — Университета Эмори.



Профессор Университета Эмори Кенет Волкер отметил, что результаты грузинских студентов на экзамене USMLE указывают на то, что в рамках грузино-американской программы будущие медики получают исключительные знания.



Программа, которая осуществляется с 2012 года, готовит компетентных и конкурентоспособных специалистов международного уровня, которые могут получить последипломное образование, как в Грузии, так и за рубежом.



Сейчас на американской программе медицинского университета Грузии учатся 18 студентов, академическая успеваемость которых оказалась наиболее высокой.



Студенты могут подать заявку на сдачу экзамена USMLE только один раз.



«Своим успехом я во многом обязан американской программе дипломированного медика ТГМУ и учителям класса USMLE, которые в течение 2,5 лет помогали мне и давали множество советов… Программа включает так называемые USMLE-классы, где занятия проводят педагоги, которые сами успешно сдали лицензионные экзамены США. Они индивидуально помогают всем студентам, которые решили продолжить последипломное образование в Америке», — рассказал студент Нодар Маисурадзе.



По словам другого студента Николоза Босташвили, для успешной сдачи экзамена USMLE, важно правильно использовать полученные знания. Тамар Тамарашвили, в свою очередь, уверена, что необходимо обращать внимание даже на самые незначительные факты.



«Самое важное, в первую очередь, правильно выбрать учебную литературу. Американская программа дипломированного медика Тбилисского государственного медицинского университета внесла большой вклад в мой успех. В частности, были доступны все нужные материалы», — отметила Тамарашвили.



"Новости-Грузия"











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