Врачи центра СПИДа в Грузии требуют улучшения условий труда

06.06.2017 19:09 Врачи находящегося на территории центральной инфекционной больницы в Тбилиси Центра инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии требуют от правительства Грузии строительства нового здания центра и улучшения условий труда его работников.



Акцию протеста врачи центра провели в связи с открытием новой клиники имени Вахтанга Бочоришвили, которая была построена по соседству с Центром СПИДа на инвестиции компании «Аверси-фарма» при поддержке Европейского банка реконструкции и развития.



Участники акции заявляли, что им приходится работать в старом, аварийном здании, что не позволяет оказывать пациентам соответствующую квалифицированную помощь.



По информации исполнительного директора центра Шоты Гогичаишвили, находящиеся на территории инфекционной больницы здания еще при прежнем правительстве на основе коррупционных сделок были проданы компании «Аверси-фарма», а сегодня государство выплачивает этой компании плату за аренду помещений.



Он также сообщил, что переговоры по улучшению условий труда проводятся давно, от Минздрава получено обещание строительства нового здания и объявлен тендер на составление проекта, но сам процесс идет очень медленно.



Присутствовавший на открытии новой клиники премьер-министр попросил участников акции выделить нескольких представителей, с которыми правительство обсудит проблемы Центра СПИДа и наметит пути их решения. Он пообещал, что государство сделает все для улучшения условий работы этого медицинского учреждения.



На акцию откликнулся и министр труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Давид Сергеенко, который сообщил, что новое здание инфекционной больницы будет построено на территории, прилегающей к высотному корпусу Тбилисского государственного университета и там же разместится Центр инфекционных патологий, СПИДа и клинической иммунологии.















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