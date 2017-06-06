Грузинские журналисты провели встречу с послом США по делу Мухтарлы

06.06.2017 20:31 Посол Соединенных Штатов Америки внимательно наблюдает за процессами по делу Афгана Мухтарлы и поддерживает коммуникацию с правительством Грузии - заявил председатель совета Хартии журналистской этики Георгий Мгеладзе после встречи грузинских журналистов с послом США в Грузии Яном Келли.



"Посол сказал нам, что объявляет полную поддержку грузинским СМИ, как журналистским расследованиям, так и свободным СМИ, и с большим интересом наблюдает за конкретными действиями власти Грузии по данному делу. А также посол сказал нам, что посольство Соединенных Штатов ждет результатов расследования"- заявил Георгий Мгеладзе.



По заявлению редактора интернет-журнала "Либерали", Лии Закашвили, они также проинформировали посла США о том, что хотят встретиться с членами правительства Грузии в связи с данным делом, но пока им отказывают во встрече.



"Мы узнали от посла, что он внимательно следит за этим делом, и для посольства Америки важно прозрачное расследование дела Мухтарли. А также он сказал нам, что право и деятельность граждан Грузии, и граждан других стран должны быть равно защищены в Грузии"- заявила Лия Закашвили.



Грузинские журналисты в течение часа встречались с Яном Келли в связи с делом азербайджанского журналиста Афгана Мухтарли. Во встрече участвовали Майя Мецхваришвили, Георгий Мгеладзе, Лия Закашвили, Гела Мтивлишвили, и Тамаз Купреишвили.



















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