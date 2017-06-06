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UWW назвал Владимира Хинчегашвили лучшим борцом мира в весе 61 кг


06.06.2017   22:40
Грузинский борец Владимир Хинчегашвили возглавил обновленную рейтинговую таблицу Объединенной организации борьбы (United World Wrestling — UWW). В списке на июнь 2017 года Хинчегашвили занимает первое место в весовой категории 61 кг.

Хинчегашвили, завоевавший золото на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, впервые возглавил список в весе 61 кг. Начиная с 2015 года, он был лидером рейтинга в 57 кг. Набрав вес, борец перешел в другую категорию, однако и в ней сохранил первое место.

В этой же весовой категории (61 кг) лидирующие позиции заняли еще два грузинских борца. Обладатель второго места чемпионата мира по вольной борьбе Бека Ломтадзе находится на 8-ой строчке, а победитель международного турнира по вольной в Париже Шота Партенадзе расположился на 20-м месте.

Бронзовый призер Олимпийских игр в Рио Гено Петриашвили занял вторую строчку в категории 125 кг. Победитель чемпионата Европы по спортивной борьбе Элизбар Одикадзе в весе 97 кг занял 4-е место. Двукратный чемпион Европы Давид Марсагишвили в категории 86 кг — 11-е место, бронзовый призер Чемпионата Европы Зураб Якобашвили в весе 65 кг занимает 13-е место, 13-строчку занял и чемпион Европы среди юниоров Автандил Кенчадзе в весовой категории 74 кг.






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