Родственник депутата приговорен к шести годам тюрьмы за ДТП в центре Тбилиси

06.06.2017 22:50 Тбилисский городской суд приговорил к шести годам тюрьмы Георгия Джапаридзе, обвиняемого в совершении аварии на проспекте Руставели в Тбилиси, в которой погибла 26-летняя Софо Беридзе. Об этом говорится в сообщении на сайте главной прокуратуры Грузии.



ДТП произошло в январе 2017 года. Георгий Джапридзе на большой скорости вел джип марки Mercedes, пересек двойную сплошную линию, вышел на встречную полосу и столкнулся сразу с двумя автомобилями.



В результате аварии увечья разной степени тяжести получили три человека, а Софо Беридзе, сидевшая в такси, скончалась на месте.



Против Джапаридзе возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью и повлекшее причинение смерти человека», что карается лишение свободы сроком от 4 до 7 лет. Суд также лишил Джапаридзе водительских прав сроком на 3 года.



Дело о ДТП на проспекте Руставели вызвало немало шума, так как Джапаридзе взяли под стражу только в феврале – спустя почти месяц после аварии, хотя у происшествия было множество свидетелей.



МВД пришлось делать разъяснения. Согласно аргументам следствия, для выявления и предъявления обвинений виновнику дорожно-транспортного происшествия необходимо было провести соответствующие экспертизы.



Кроме того, сын экс-президента Грузии Звиада Гамсахурдия, Цотнэ, на своей странице в фейсбуке написал, что виновника аварии не стали задерживать потому, что он является родственником депутата парламента Грузии. По словам Гамсахурдия, Георгия Джапаридзе освободили под подписку о невыезде по просьбе депутата Виктора Джапаридзе и министра по делам беженцев Созара Субари.



"Новости-Грузия"











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