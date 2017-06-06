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В Грузии впервые сконструировали и презентовали вертикальную парковку автомашин


06.06.2017   22:57
В Грузии впервые сконструировали и презентовали оригинальную систему вертикальной парковки автомобилей.

Элеваторная система парковки представляет собой металлическую конструкцию, которая дает возможность вместо одного автомобиля припарковать 4, 6, 8, и 10 автомобилей.

Конструкцию построила фирма «Реверс», победившая в государственном проекте «Стартап Грузия», при финансировании «Партнерского фонда Грузии» и «Вагоностроительной компании Грузии».

В основу проекта лег грузинский патент, авторами которого являются доктор технических наук, директор фирмы Малхаз Цискаришвили, профессор Анзори Саканделидзе, конструктор Серго Джорбенадзе и экономист Фридон Гунцадзе.

Проект «Вертикальной парковки» победил в конкурсе в сентябре 2016 года. Общая стоимость проекта составляет 100 тысяч лари (порядка 42 тысяч долларов).

Проект «Стартап Грузия» входит в агентство «Производи в Грузии», которое объединяет все государственные программы, направленные на содействие бизнес-сектору и экономическому развитию страны. Все программы агентства частично финансируются из госбюджета страны.

Как уже сообщалось, мэрия Тбилиси планирует построить в столице десять многоуровневых парковок. Компания для строительства стоянок будет определена на основе конкурса.

Уже подобраны территории возле Центрального железнодорожного вокзала, у стадиона Динамо, рядом с метро Марджанишвили, Исани и Варкетили, а также около Тбилисской филармонии, у сквера Пушкина, у мэрии Тбилиси, на площади Гулуа и около сада Гегешидзе.

Согласно исследованию, ежедневно в столице передвигаются порядка 550 тысяч автомобилей.

"Новости-Грузия"





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