ЕНД может выдвинуть кандидатом в мэры Тбилиси замгендиректора «Рустави-2» - СМИ

06.06.2017 23:28 Заместитель генерального директора, а также ведущий телекомпании «Рустави-2» Заал Удумашвили по всей вероятности будет представлен в кандидаты на пост мэра Тбилиси от «Единого Национального движения» (ЕНД). Об этом, как сообщает On.ge, заявил член оппозиционной партии Заза Бибилашвили.



«Были конечно обсуждения. Но, на них обсуждалась не только его (Удумашвили) кандидатура. В течение нескольких дней мы официально огласим, кто станет нашим кандидатом», — сказал Бибилашвили.



Заал Удумашвили уже несколько лет ведет информационные выпуски на телеканале «Рустави-2». Последний период работу ведущего, он совмещает с обязанностями заместителя гендиректора телекомпании.



Информация о предположительном кандидатов Заала Удумашвили, на пост столичного мэра, сегодня опубликовали несколько грузинских изданий.



Сам ведущий пока никак не комментирует эту тему.



Как сообщает Imedinews, на данный момент Заал Удумашвили вместе с гендиректором «Рустави-2» Никой Гварамия, находятся в Киеве, где они проводят консультации с экс-президентом Грузии Михеилом Саакашвили.



По информации того же агентства, всего ЕНД рассматривает трех кандидатов на пост мэра Тбилиси. Их имена Imedinews не сообщает. Но, согласно распространенной ранее информации, в оппозиционной партии рассматривались кандидатуры экс-министра иностранных дел Грузии Григола Вашадзе, а также одного из лидеров ЕНД Ники Мелия.



Напомним, выборы мэра столицы Грузии состоятся этой осенью, точная дата проведения голосования пока не известна.















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