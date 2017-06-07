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Демне Гвасалия вручена награда CFDA AWARD, называемая «Оскаром моды» (+видео)


07.06.2017   10:55
Художественному руководителю Balenciaga, грузинскому дизайнеру Демне Гвасалия вручили "международную награду" CFDA Fashion Awards за созданный им брэнд Vetement и коллекции для Balenciaga. Демна Гвасалия посвятил полученную награду своей бабушке.

Грузинский дизайнер Демна Гвасалия стал известен мировому сообществу после того, как в 2009-2012 годы занял позицию главного дизайнера женской коллекции в Maison Martin Margiela. А в 2013-2015 годы был среди главных дизайнеров Дома моды LOUIS VUITTON.

В то же время с 2014 года Гвасалия работает над коллекциями созданного им брэнда Vetements.

В октябре 2015 года Гвасалия был назначен художественным руководителем Balenciaga. Дебют Демны Гвасаля в роли художественного руководителя Balenciaga состоялся на Неделе парижской моды 2016 года.










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