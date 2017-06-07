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Mercedes-Benz - самый популярный автомобильный бренд в Грузии
07.06.2017 11:10
Статистическая служба подсчитала, что автопарк Грузии достигает 1,2 миллиона транспортных средств при численности страны в 3,7 миллиона человек. Это значит, что у каждого третьего в этой стране есть свой личной автомобиль.
Таким образом, каждый третий житель Грузии владеет личным автомобилем.
При этом, самым популярным оказался автомобиль Mercedes-Benz, а также в тройку лидеров попали Opel и Ford.
Также, согласно данным статистики, 46% автомобилей в Грузии старше 20 лет. А больше всего машин в стране в столице, в Тбилиси, там находится 36,7% от общего количества зарегистрированных в стране автомобилей.
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