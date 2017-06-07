Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Mercedes-Benz - самый популярный автомобильный бренд в Грузии


07.06.2017   11:10
Статистическая служба подсчитала, что автопарк Грузии достигает 1,2 миллиона транспортных средств при численности страны в 3,7 миллиона человек. Это значит, что у каждого третьего в этой стране есть свой личной автомобиль.

Таким образом, каждый третий житель Грузии владеет личным автомобилем.

При этом, самым популярным оказался автомобиль Mercedes-Benz, а также в тройку лидеров попали Opel и Ford.

Также, согласно данным статистики, 46% автомобилей в Грузии старше 20 лет. А больше всего машин в стране в столице, в Тбилиси, там находится 36,7% от общего количества зарегистрированных в стране автомобилей.









Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Еще одна иранская авиакомпания начала выполнять рейсы Тегеран-Тбилиси
Грузия на 70-м месте в рейтинге туристической инфраструктуры
Создается рабочая группа по контейнерным перевозкам между Ираном и Грузией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии бьют тревогу - туристов стало меньше
ВС Абхазии в изгнании требует нового расследования убийства в Гиги Отхозория
Нам важно, чтобы блага евроинтеграции отразились на жизни каждого гражданина - Цихелашвили
Российские оккупанты в Абхазии освободили задержанного Хвичу Цкарозия
Тбилиси продолжит добиваться правосудия над абхазским убийцей Гиги Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии вновь призвал к консультациям по Конституции
В Дагестане полицейские нашли труп пропавшей девочки
Эксперты безопасности выражают обеспокоенность в связи с конституционными изменениями
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна