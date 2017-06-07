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Движение поезда Батуми-Тбилиси было остановлено из-за перевозки дерева Иванишвили


07.06.2017   12:08
Движение поезда Батуми-Тбилиси около часа было остановлено сегодня утром, сообщает телекомпания «Рустави 2». Поезд остановился недалеко от аджарской столицы - в поселке Махинджаури. Непредвиденная остановка сильно затянулась, что вызвало недовольство пассажиров.

Официальные причины задержки не называются. Вместе с тем, по словам очевидцев, поезд Батуми-Тбилиси был вынужден встать из-за того, что на территории проходили работы по транспортировке деревьев в парк бывшего премьер-министра страны, миллиардера Бидзины Иванишвили.

Деревья готовят к перевозке по морю за три сотни километров - в приморский поселок Уреки, где миллиардер обустраивает дендрологический парк возле своей резиденции на берегу моря, информирует «Новости-Грузия».







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