Генерал Салуквадзе: Попавший в плен конголезцам Сосо Осураули жив

07.06.2017 12:16 Бывший командующий воздушными силами Амиран Салуквадзе, в подчинении которого служил Сосо Осураули в вооруженных силах Грузии, говорит, что находящийся в плену грузинский летчик жив.



По заявлению Салуквадзе телекомпании "Имеди", два дня назад он говорил с другими грузинскими военными, находящимися в Конго, которые проинформировали его о том, что Осураули жив, и похитители сменили место его дислокации.



"Есть информация и со стороны моих коллег, что идет разговор также об обмене. Активно ведет переговоры сама власть Республики Конго. Касательно уплаты цены, это острая тема для правительства Конго, поскольку они знают, что любая сумма будет использована против них"- заявил Амиран Салуквадзе.



Грузинский летчик Сосо Осураули попал в плен 27 января и до их пор точное его местонахождение не известно. 22 февраля военный блогер и правозащитник распространил на Facebook информацию о том, что Осураули попал в плен к мятежникам. Давид Немсадзе призвал правительство, вызволить грузинского летчика из плена.



24 мая заместитель министра иностранных дел Грузии заявил, что во время столкновения, происшедшего в Конго, Осураули предположительно погиб.

















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