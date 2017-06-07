Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Генерал Салуквадзе: Попавший в плен конголезцам Сосо Осураули жив


07.06.2017   12:16
Бывший командующий воздушными силами Амиран Салуквадзе, в подчинении которого служил Сосо Осураули в вооруженных силах Грузии, говорит, что находящийся в плену грузинский летчик жив.

По заявлению Салуквадзе телекомпании "Имеди", два дня назад он говорил с другими грузинскими военными, находящимися в Конго, которые проинформировали его о том, что Осураули жив, и похитители сменили место его дислокации.

"Есть информация и со стороны моих коллег, что идет разговор также об обмене. Активно ведет переговоры сама власть Республики Конго. Касательно уплаты цены, это острая тема для правительства Конго, поскольку они знают, что любая сумма будет использована против них"- заявил Амиран Салуквадзе.

Грузинский летчик Сосо Осураули попал в плен 27 января и до их пор точное его местонахождение не известно. 22 февраля военный блогер и правозащитник распространил на Facebook информацию о том, что Осураули попал в плен к мятежникам. Давид Немсадзе призвал правительство, вызволить грузинского летчика из плена.

24 мая заместитель министра иностранных дел Грузии заявил, что во время столкновения, происшедшего в Конго, Осураули предположительно погиб.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Еще одна иранская авиакомпания начала выполнять рейсы Тегеран-Тбилиси
Грузия на 70-м месте в рейтинге туристической инфраструктуры
Создается рабочая группа по контейнерным перевозкам между Ираном и Грузией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии бьют тревогу - туристов стало меньше
ВС Абхазии в изгнании требует нового расследования убийства в Гиги Отхозория
Нам важно, чтобы блага евроинтеграции отразились на жизни каждого гражданина - Цихелашвили
Российские оккупанты в Абхазии освободили задержанного Хвичу Цкарозия
Тбилиси продолжит добиваться правосудия над абхазским убийцей Гиги Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии вновь призвал к консультациям по Конституции
В Дагестане полицейские нашли труп пропавшей девочки
Эксперты безопасности выражают обеспокоенность в связи с конституционными изменениями
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна