В Тбилиси проходит акция в поддержку арестованного турецкого педагога

07.06.2017 13:27 Акция в поддержку турецкого гражданина Мустафы Эмре Чабука проходит сегодня у здания канцелярии правительства Грузии в Тбилиси. Управляющий престижной тбилисской школой Демиреля был задержан в грузинской столице 24 мая по запросу Анкары и отправлен в предварительное заключение на три месяца.



Участниками сегодняшней акции стали представители местных НПО, оппозиционные политики, а также школьники и студенты из Кутаиси, Батуми, Рустави и Марнеули. Митингующие требуют от грузинских властей не выдавать Мустафу Эмре Турции, где он может стать объектом политического преследования и пыток.



Всего у правительственной канцелярии собрались несколько десятков человек. На акцию они принесли флаги Грузии и Евросоюза, а также плакаты с надписями: «Учитель невиновен», «Не выдавайте», «Свободу Мустафе Эмре».



Мустафа Эмре Чабук живет в Грузии уже 15 лет, из них два года – не выезжая из страны. С 2002 года он занимается в Грузии педагогической деятельностью.



Анкара обвиняет Мустафу Эмре в оказании помощи организации FETO сторонников оппозиционного исламского проповедника, проживающего в США Фетхуллаха Гюлена. Организация Гюлена признана в Турции террористической, а по обвинению в связях с FETO в Турции уже арестованы тысячи человек.



Согласно грузинскому законодательству, экстрадиционное заключение не должно превышать девяти месяцев. Вопрос о том, передавать или нет задержанного стране, подданным которой он является, будет решать министерство юстиции Грузии.



Ранее грузинский адвокат задержанного Сосо Бараташвили заявил, что материалы дела, которые он получил от турецкой стороны, не подтверждают какой-либо связи Чабука с террористической организацией, а аргументы обвинения не выдерживают никакой критики.



Бараташвили подчеркивает, что указанное дело касается не только экстрадиции конкретного человека, но и международной репутации правительства Грузии.



К изучению дела задержанного турецкого педагога приступил и аппарат народного защитника Грузии.



Омбудсмен призывал власти Грузии во время рассмотрения вопроса об экстрадиции Чабука использовать международные стандарты и принять во внимание многочисленные факты нарушения прав задержанных в связи с попыткой государственного переворота в Турции в 2016 году.



"Новости-Грузия"











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