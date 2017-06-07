Стоимость VIP билетов на концерт Элтона Джона начинается от 550 лари

07.06.2017 14:24 Стоимость VIP билетов для присутствия на концерте Элтона Джона будет 550 и 700 лари. Информацию об этом распространили SOLO и Eastern Promotions.



Для клиентов SOLO (продут «ТиБиСи Банка») стоимость VIP билета составит 550 лари, а для других желающих 700 лари.



Минимальная цена билета для клиентов SOLO будет 90 лари, а для других желающих 150 лари.



Сидячие билеты в верхнем секторе для клиентов SOLO будет стоить 120 лари, для других желающих - 180 лари.



В случае покупки билета в среднем секторе клиенты SOLO заплатят 150 лари, другие желающие – 230.



В нижнем секторе для клиентов SOLO стоимость билета составит 250 лари, для других желающих – 350 лари.



В Golden Ring клиенты SOLO заплатят 140 лари, а другие желающие – 220.



Британская звезда будет петь на Black Sea Arena 16 сентября.



Билеты для клиентов SOLO будут продаваться на tkt.ge с 25 июня, а с 29 июня все желающие смогут купить билеты.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

