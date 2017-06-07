Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Стоимость VIP билетов на концерт Элтона Джона начинается от 550 лари


07.06.2017   14:24
Стоимость VIP билетов для присутствия на концерте Элтона Джона будет 550 и 700 лари. Информацию об этом распространили SOLO и Eastern Promotions.

Для клиентов SOLO (продут «ТиБиСи Банка») стоимость VIP билета составит 550 лари, а для других желающих 700 лари.

Минимальная цена билета для клиентов SOLO будет 90 лари, а для других желающих 150 лари.

Сидячие билеты в верхнем секторе для клиентов SOLO будет стоить 120 лари, для других желающих - 180 лари.

В случае покупки билета в среднем секторе клиенты SOLO заплатят 150 лари, другие желающие – 230.

В нижнем секторе для клиентов SOLO стоимость билета составит 250 лари, для других желающих – 350 лари.

В Golden Ring клиенты SOLO заплатят 140 лари, а другие желающие – 220.

Британская звезда будет петь на Black Sea Arena 16 сентября.

Билеты для клиентов SOLO будут продаваться на tkt.ge с 25 июня, а с 29 июня все желающие смогут купить билеты.







Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Еще одна иранская авиакомпания начала выполнять рейсы Тегеран-Тбилиси
Грузия на 70-м месте в рейтинге туристической инфраструктуры
Создается рабочая группа по контейнерным перевозкам между Ираном и Грузией
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии бьют тревогу - туристов стало меньше
ВС Абхазии в изгнании требует нового расследования убийства в Гиги Отхозория
Нам важно, чтобы блага евроинтеграции отразились на жизни каждого гражданина - Цихелашвили
Российские оккупанты в Абхазии освободили задержанного Хвичу Цкарозия
Тбилиси продолжит добиваться правосудия над абхазским убийцей Гиги Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Президент Грузии вновь призвал к консультациям по Конституции
В Дагестане полицейские нашли труп пропавшей девочки
Эксперты безопасности выражают обеспокоенность в связи с конституционными изменениями
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна