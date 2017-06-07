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Стоимость VIP билетов на концерт Элтона Джона начинается от 550 лари
07.06.2017 14:24
Стоимость VIP билетов для присутствия на концерте Элтона Джона будет 550 и 700 лари. Информацию об этом распространили SOLO и Eastern Promotions.
Для клиентов SOLO (продут «ТиБиСи Банка») стоимость VIP билета составит 550 лари, а для других желающих 700 лари.
Минимальная цена билета для клиентов SOLO будет 90 лари, а для других желающих 150 лари.
Сидячие билеты в верхнем секторе для клиентов SOLO будет стоить 120 лари, для других желающих - 180 лари.
В случае покупки билета в среднем секторе клиенты SOLO заплатят 150 лари, другие желающие – 230.
В нижнем секторе для клиентов SOLO стоимость билета составит 250 лари, для других желающих – 350 лари.
В Golden Ring клиенты SOLO заплатят 140 лари, а другие желающие – 220.
Британская звезда будет петь на Black Sea Arena 16 сентября.
Билеты для клиентов SOLO будут продаваться на tkt.ge с 25 июня, а с 29 июня все желающие смогут купить билеты.
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