Обвиняемый в связях с Гюленом турецкий педагог просит власти Грузии о статусе беженца

07.06.2017 16:48 Турецкий педагог Мустафа Эмре Чабук, задержанный в Тбилиси по запросу Анкары, просит власти Грузии предоставить ему и членам его семьи статус беженцев, сообщил адвокат Чабука Сосо Бараташвили.



Управляющий престижной тбилисской школой Демиреля был задержан 24 мая и отправлен в предэкстрадиционное заключение. Анкара обвиняет Мустафу Эмре в оказании помощи FETO — организации сторонников оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Организация Гюлена признана в Турции террористической, а по обвинению в связях с FETO в Турции уже арестованы тысячи человек.



По словам Бараташвили, в настоящее время процесс экстрадиции Чабука приостановлен, поскольку министерство по делам беженцев и расселению Грузии рассматривает вопрос о предоставлении турецкому педагогу и членам его семьи международной защиты. Заявка Чабука была подана в ведомство на основании 56 статьи закона Грузии «О международной защите». Сотрудники министерства уже провели встречу с Мустафой Эмре.



Мустафа Эмре Чабук живет в Грузии уже 15 лет, из них два года – не выезжая из страны. С 2002 года он занимается в Грузии педагогической деятельностью. У него есть супруга и двое детей.



Его задержание вызвало протест грузинской общественности. Сегодня у здания канцелярии правительства Грузии прошла акция в поддержку турецкого педагога, собравшая порядка 400 гражданских активистов, местных правозащитников, сотрудников колледжа Демиреля, а также школьников и студентов из Кутаиси, Батуми, Рустави и Марнеули.



Участники митинга потребовали от властей Грузии не передавать Чабука турецкой стороне, поскольку существует опасность, что на родине он может стать жертвой пыток и политического преследования.



Председатель Ассоциации молодых юристов Грузии Анна Нацвлишвили, которая также пришла на сегодняшнюю акцию, считает, что дело Чабука касается международного имиджа страны.



«Критически важно, чтобы власти осознали, что это дело касается не только одного человека. Это дело покажет, насколько власти Грузии уважают конституцию и те международные стандарты, которые наша страна давно признала обязательными для выполнения. Экстрадиция Чабука поставит под очень большой риск не только одного человека. Это будет неуважение и нарушение конституции страны», — сказала Нацвлишвили журналистам.



"Новости-Грузия"











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