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До 20 человек пострадали при восхождении в монастырь Ломиси в Грузии


07.06.2017   21:06
До 20 человек пострадали при восхождении в монастырь Ломиси, где сегодня, 7 июня, тысячи паломников собрались, чтобы отметить грузинский религиозный праздник «Ломисоба», сообщает телекомпания «Рустави 2».

«Ломисоба» - один из самых загадочных народных праздников, пример слияния старых традиций горцев с православным христианством. Он отмечается раз в год, в первую среду после праздника Троицы, на седьмой неделе после Пасхи. Поклониться иконе Святого Георгия в православном храме Ломиси IX века в этот день приходят жители сел Млета, Арахвети, Квешети и Гудаури. Ломисоба также привлекает множество туристов. Для того чтобы попасть в монастырь, паломникам нужно преодолеть долгую и изнурительную дорогу, сообщает агентство «Новости-Грузия».

По информации Центра спасения МВД Грузии, порядка двух десятков человек при восхождении получили различные легкие травмы. Всем пострадавшим на месте была оказана медицинская помощь. В целях превенции, с самого утра возле храма Ломиси были мобилизованы 65 спасателей Агентства МВД Грузии по управлению чрезвычайными ситуациями, которые будут оставаться там до поздней ночи.







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