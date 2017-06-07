Сборная Грузии победила дома Сент-Китс и Невис со счетом 3:0

07.06.2017 22:06 Футбольная сборная Грузии победила в товарищеском матче сборную Сент-Китс и Невис со счетом 3:0. Матч проходил на стадионе Месхи в Тбилиси.



Два мяча в ворота соперников забил Георгий Арабидзе, на 80-й минуте третий гол забил Ладо Двалишвили.



11 июня сборная Грузии играет со сборной Молдовы в рамках квалификационного этапа чемпионата Европы.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

