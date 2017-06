В Тбилиси пройдет восьмой фестиваль кавказского джаза

08.06.2017 11:37 17 и 19 июня Театр движения превратится местом сбора любителей кавказского джаза. На одной сцене перед зрителями предстанут исполнители из Азербайджана, Турции, Грузии, и Армении.



Фестиваль Kavkaz Jazz проводится с 2010 года. За это время в фестивале приняли участие более чем 100 музыкантов из одиннадцати стран. Организатором проекта является НПЮЛ Art Bridge, представляет Министерство культуры и охраны памятников Грузии, поддерживает мэрия Тбилиси. Партнеры: Национальная администрация туризма Грузии, и Институт Юнуса Эмре.



14 июня начнется серия мастер-классов для молодых исполнителей джаза. Занятия будут вести известные музыканты и педагоги Салман Гамбаров, Шентюрк Озташ, Джордж Мел (Георгий Меликишвили), и Армен Уснунц. Мастер-классы традиционно состоятся в Тбилисской государственной консерватории.



17 июня в 20:00 часов в Театре движения состоится концерт с участием грузинских, армянских, и азербайджанских бендов.



19 июня в 20:00 часов в Театре движения состоится заключительный джаз-сейшен под слоганом Jazz Up The Borders в исполнении музыкантов всех четырех стран. На одной сцене выступят как специальные гости фестиваля, так и участники мастер-классов. К джем-сейшену присоединятся также и известные грузинские музыканты.



Салман Гамбаров (Азербайджан) - пианист, композитор, аранжировщик. Участвовал в таких известных фестивалях, как Montreux Jazz Festival, GIFT, Oriental Jazz Fest, Zelt-Musik-Festival, Beethoven Festival. На этот раз предстанет вместе с международным бендом музыкантов.



Шентюрк Озташ (Турция)- басист, композитор, аранжировщик. Участник многих международных фестивалей. Основатель и солист группы Songs From A Breeze.



Джордж Мел (Георгий Меликишвили, Грузия-США)- ударные, перкусионист, композитор, аранжировщик. Издание New York City Jazz Record назвало его "ветераном сцены джаза Нью-Йорка и всемирной музыки". С успехом закончил престижный Berklee College Of Music (США), участник многих проектов выдающихся артистов, и лидер/композитор, и автор аранжировки авторских проектов.



Армен Уснунц (Армения)- саксофонист, композитор, дирижер, заслуженный артист Армении. Основатель группы Time Report. В течение многих лет является солистом легендарного Armenian Navy Band Арто Тунджбояджяна. В 2004-2006 году был приглашенным профессором государственной консерватории Еревана.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ