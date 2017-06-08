Мы ни «Реал» или «Барселона» - Владимир Вайс

08.06.2017 12:21 Главный тренер Национальной сборной Грузии Владимир Вайс прокомментировал игру со сборной Сент-Китса и Невиса. Словак остался недоволен качеством игры, и отметил, что это в большей доле вызвано не игравшими футболистами.



Кроме того, он говорил об игре с Молдовой и заявил, что сборная Грузии не является фаворитом в матче, который состоится 11 июня.



Владимир Вайс, главный тренер национальной сборной Грузии говорит:



"Сегодня многие футболисты не в форме, и в это время трудно показать хорошую игру. Однако существует исключение в лице Арабидзе, который внес перелом в игру. Это не был наш максимум, и в будущем наша игра улучшится. Кроме того, из-за травм нам не хватало почти половины команды. Касательно Арабидзе, его тоже нельзя полностью нагружать.



У Ананидзе и Гвилия были небольшие проблемы, и поэтому я решил не ставить их в основной состав. В тоже время Лория, Чантурия, Мчедлидзе, Окриашвили - их тоже беспокоят травмы. Это ведь фактически половина команды…



Меребашвили технический футболист, и не любит расставаться с мячом. Кроме того у нас нет центрфорварда кроме Качарава, который не был в надлежащей кондиции. Сегодня также проявила себя несыгранность, например, Вако Казаишвили, который последние три месяца играл 30 минут, этот как минимум, смешно. Такого нельзя делать, и надо это исправить. Я видел игру сборной Молдовы, и они в довольно-таки хорошей форме. Поэтому если мы хотим достигнуть успеха с ними, надо играть гораздо лучше.



Возможно, психологически в первом тайме команда на самом деле не настроилась, и в такой ситуации это естественно, но когда бьешь с пяти метров, и мимо дверей на пять метров, это уже показывает о проблеме качества. Поэтому футболисты должны больше работать над собой о повышении качества игры. Я никогда не говорил, что мы должны принести три очка из Молдовы. Мы ни "Реал" или "Барселона", поэтому не имеем права говорить это. Но, поразительно, против сборных, которые сильнее нас, мы играем лучше, чем со сборными нашего уровня. Что касается игры с Молдовой, не думаю, что мы фавориты, шансы равные"- отметил главный тренер сборной.



Напомним, сборная Грузии по футболу выиграла у сборной Сен-Китса и Невиса 3:0, а матч с Молдовой состоится 11 июня.

















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