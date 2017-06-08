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Грузинскую певицу пригласили спеть гимн США на открытии Super Bowl


08.06.2017   12:35
Певица Саломэ Коркоташвили (Salio) пишет на своей странице Facebook, что ее пригласили на Super Bowl спеть гимн Соединенных Штатов Америки.

"Я никогда так эмоционально не пела! Оценка американцев превысила все ожидания! Мне сказали, что я вхожу в top-пятерку, и они пригласили меня на Super Bowl, чтобы спеть гимн Америки на стадионе!"- пишет Саломэ Коркоташвили.

Super Bowl - последняя игра американского футбольного сезона, в которой выясняется, кто станет победителем лиги. Этот матч является одним из самых популярных телепродуктов в США, который смотрят десятки миллионов человек.

Мероприятие ежегодно проводится в первой неделе февраля.






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