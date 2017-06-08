Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

В Тбилиси пройдет День грузино-китайской дружбы


08.06.2017   13:33
В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Грузией и Китаем, в Тбилиси пройдет мероприятие «Китай-Грузия, День дружбы».

Праздник состоится 9 июня в парке Рике с 11:00 до 22:00. Цель мероприятия: сближение двух стран и улучшение отношений.

Мероприятие «Китай-Грузия, День дружбы» организовано грузинским представительством международного медиа-холдинга GBTIMES Georgia, при поддержке посольства Китайской Народной Республики в Грузии и тбилисской мэрии.

Официальную часть мероприятия откроют в 13:00 чрезвычайный и полномочный посол КНР в Грузии Дзи Янчи и премьер-министр Георгий Квирикашвили. В мероприятии примут участие мэр г. Тбилиси, министры и другие официальные лица.

В рамках мероприятия пройдут выставка продукции китайских компаний, мастер-классы по традиционным боевым искусствам, показ национальной одежды, дегустация китайских блюд, развлекательные мероприятия, выставки и концерты.

В мероприятии также примет участие приглашенных артистов из Китая.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Дания выделила 29 800 000 крон в помощь молодым грузинским фермерам
Статьи о грузинском вине появятся в бортовом журнале Korean Air
Спрос на электромобили в Грузии вырос на 15%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
В Абхазии бьют тревогу - туристов стало меньше
ВС Абхазии в изгнании требует нового расследования убийства в Гиги Отхозория
Нам важно, чтобы блага евроинтеграции отразились на жизни каждого гражданина - Цихелашвили
Российские оккупанты в Абхазии освободили задержанного Хвичу Цкарозия
Тбилиси продолжит добиваться правосудия над абхазским убийцей Гиги Отхозория
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Прямые инвестиции ЕС в Азербайджан составляют 7 млрд. евро
В Тбилиси считают, что Москва пытается уклониться от имплементации соглашения по таможенному мониторингу
Мурада Амриева задержали в Беларуси
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна