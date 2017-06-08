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В Тбилиси пройдет День грузино-китайской дружбы
08.06.2017 13:33
В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Грузией и Китаем, в Тбилиси пройдет мероприятие «Китай-Грузия, День дружбы».
Праздник состоится 9 июня в парке Рике с 11:00 до 22:00. Цель мероприятия: сближение двух стран и улучшение отношений.
Мероприятие «Китай-Грузия, День дружбы» организовано грузинским представительством международного медиа-холдинга GBTIMES Georgia, при поддержке посольства Китайской Народной Республики в Грузии и тбилисской мэрии.
Официальную часть мероприятия откроют в 13:00 чрезвычайный и полномочный посол КНР в Грузии Дзи Янчи и премьер-министр Георгий Квирикашвили. В мероприятии примут участие мэр г. Тбилиси, министры и другие официальные лица.
В рамках мероприятия пройдут выставка продукции китайских компаний, мастер-классы по традиционным боевым искусствам, показ национальной одежды, дегустация китайских блюд, развлекательные мероприятия, выставки и концерты.
В мероприятии также примет участие приглашенных артистов из Китая.
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