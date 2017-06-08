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В Тбилиси сегодня откроется выставка ведущих авангардистов Китая


08.06.2017   14:07
Выставка работ современных художников из Китая откроется сегодня в тбилисской Национальной галерее имени Дмитрия Шеварднадзе.

Как сообщают в министерстве культуры и охраны памятников Грузии, до 21 июня на экспозиции под названием «Созвездия» будут представлены образцы живописи в жанре авангарда.

«Это авангардистские работы современных китайских деятелей искусства, которые оказывают большое влияние на современное искусство Китая. Их творчество отражает различные пути решения политических, социальных и эстетических проблем», — говорится в сообщении Минкультуры.

Проект осуществляется при поддержке грузинского коллекционера Джона Доделанда (John Dodelande), министерства культуры Грузии и Национального музея страны.

Посетители выставки увидят работы таких художников, как Зао Зао (Zhao Zhao), Ай Вейвей (Ai Weiwei), Жанг Динг (Zhang Ding), Ванг Юанг Wang Yuyang), Ма Куиша (Ma Qiusha), Луи Вей (Liu Wei), Жанг Жениу (Zhang Zhenyu), Ян Кинг (Yan Xing) и многих других.

Куратор выставки – Амир Барак, подробнее о мероприятии здесь. Адрес галереи: проспект Шота Руставели №11.

"Новости-Грузия"





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