На территории, прилегающей к посольству США, вновь открылся рынок подержанных автомашин

08.06.2017 17:36



Несмотря на позицию посольства США, на территории, прилегающей к посольству, вновь отрылся рынок подержанных автомашин - пишет "Вектор". Изданию стало известно, что в свое время авторынок на прилегающей к посольству территории был закрыт по просьбе посольства, что подтверждается письмом, которое добыло агентство.



В письме говорится, что, несмотря на то, что в 2007 году посольство США обратилось к мэрии Тбилиси с требованием ограничить рынок, действующий вблизи от территории посольства, в течение последних 10 лет город принимал независимые решения о регуляции бизнесов и строительства вблизи от посольства, и просил посольство не препятствовать этому.



В письме также сказано, что на сегодня ситуация изменилась, и посольство не требует упразднения рынка, однако из материалов архитектурной службы города выясняется, что на территории вторичного рынка должен был быть не рынок подержанных машин, а торговые павильоны.



Из выписки Публичного реестра выясняется, что владелец территории авторынка, находящегося по улице Белиашвили, ООО "Ди Ес Ди Тегета" получил разрешение архитектурной службы Тбилиси на строительство павильона 4-го класса, а срок строительства определяется по15 января 2018 года включительно. Аналогично на дороге, связующей Глдани-Дигоми, выдано разрешение на строительство выставочного зала 3-го класса, на что заявитель также получил согласие посольства США, но в письме посольства говорится, что без его согласия нельзя будет изменить функцию проекта или продать его.



С тем, чтобы разобраться в вопросе "Вектор" связался со Службой надзора Тбилиси, где пока не говорят о законности рынков, и заявляют, что идет разбирательство.



"Ведется делопроизводство, но пока окончательного ответа нет. Включены архитекторы и отдел красных линий. На данном этапе ничего другого сказать не можем"- заявили в Службе надзора.



По их же словам, разбирательство предположительно, закончится через неделю, и именно тогда будет известно, является ли нарушением существование авторынков вторичных машин по этим адресам.



Отрицательное заключение Службы надзора, скорее всего по-прежнему ударит по рядовым потребителям, которые по разным причинам вместо того, чтобы поехать на рынок Рустави, предпочитают продать машину в Тбилиси.



Напомним, что в Рустави уже много лет функционирует довольно налаженный по инфраструктуре рынок, и именно Рустави должен был стать главным торговым центром автомашин на Кавказе.

















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