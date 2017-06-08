Армяне США просят открыть прямой рейс из Лос-Анджелеса в Ереван

08.06.2017 19:36 В сенат американского штата Калифорния поступило обращение Специального комитета по вопросам Армении к руководству международного аэропорта Лос-Анджелеса с предложением обсудить возможность открытия прямых авиарейсов в Ереван.



«В Калифорнии самая большая армянская община в США. Это обстоятельство, несомненно, положительно повлияет на пассажиропоток в случае запуска прямых рейсов между Арменией и Калифорнией», - написал в обращении председатель спецкомитета Антонио Портатино, передает портал rusarminfo.



По мнению комитета, прямые рейсы между двумя странами поспособствуют развитию экономических отношений между Калифорнией и Арменией, информирует «Вестник Кавказа».

















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