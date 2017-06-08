Задержанному в США «вору в законе» предъявлено обвинение

08.06.2017 21:03 «Понятно, в чем меня обвиняют, но я просто не понял, почему обвиняют» - заявил выступая перед судом задержанный в США Ражден Шулая. Его слова распространил "Общественный вещатель" со ссылкой на американское издание "Las Vegas Review Journal".



Согласно изданию, Ражден Шулая является гражданином России, и он предстал перед федеральным судом в Лас-Вегасе. Суд принял решение о перевозке задержанного в Нью-Йорк, где идет расследование дела.



На судебном процессе Шулая понадобился переводчик. Его слова в связи с тем, почему его обвиняют в предъявленных ему обвинениях, перевел переводчик после того, как судья спросил задержанного, понял ли он, какие конкретно обвинения были предъявлены ему, и другим членам группировки.



Напомним, за связь с т.н. воровским миром в Соединенных Штатах Америки были задержаны 33 человека, среди которых 16 грузин. Руководителями группировки названы Ражден Шулая и Зураб Дзанашвили.



По официальной информации группировка осуществляла нелегальную деятельность в нескольких штатах, в том числе в Неваде, Флориде, Пенсильвании, Нью-Джерси, и Нью-Йорке.



В протоколе обвинения указано, что преступная группа действовала по непосредственным указаниям т.н. "вора в законе" Раждена Шулая.

















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