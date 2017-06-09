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Вопрос задержанных в США грузинских спортсменов сегодня рассмотрит суд


09.06.2017   12:36
В Нью-Йорке сегодня, 9 июня, состоится судебное заседание по вопросу освобождения из заключения двоих грузинских спортсменов - Автандила Хурцидзе и Левана Макашвили, задержанных в США вместе с членами преступной группировки, передает «Новости-Грузия».

Как уже сообщалось, во время масштабной спецоперации в Нью-Йорке полиция задержала 33 человек, среди них 15 грузин. Американский суд может выпустить задержанных спортсменов под поручительство. Информацию об этом в Фейсбуке распространил друг Хурцидзе, боксер Мераб Двалишвили. По его информации, задержанные спортсмены отказались от предоставленного бесплатного адвоката, поэтому процесс был перенесен на другой день.

Оба задержанных спортсмена не согласны с предъявленным им обвинением в причастности к деятельности преступной группировки. По информации адвоката Левана Наталишвили, который представляет интересы Макашвили, его подзащитный был задержан во время масштабной спецоперации по ошибке и у него нет ничего общего с криминальной группировкой.

По данным американской прокуратуры, криминальная группировка выходцев из бывшего СССР совершала убийства, разбой, а также хакерные атаки на компьютеры казино. В обвинительном заключении указано и то, что непосредственные распоряжения членам преступной группировки давал грузинский «вор в законе» Ражден Шулая.







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