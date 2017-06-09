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Телекомпания «Маэстро» закрыла региональные бюро
09.06.2017 12:56
Телекомпания "Маэстро" закрыла региональные бюро в Шида Картли, Имерети, и регионах Аджарии.
Как сообщает агентство "Пирвели", трем журналистам, которые работали в этих регионах, выплатят компенсацию за увольнение.
По информации агентства, закрытие региональных бюро произошло в рамках реорганизации, происшедшей в телекомпании.
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