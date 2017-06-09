Телекомпания «Маэстро» закрыла региональные бюро

09.06.2017 12:56 Телекомпания "Маэстро" закрыла региональные бюро в Шида Картли, Имерети, и регионах Аджарии.



Как сообщает агентство "Пирвели", трем журналистам, которые работали в этих регионах, выплатят компенсацию за увольнение.



По информации агентства, закрытие региональных бюро произошло в рамках реорганизации, происшедшей в телекомпании.















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