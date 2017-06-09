Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Телекомпания «Маэстро» закрыла региональные бюро


09.06.2017   12:56
Телекомпания "Маэстро" закрыла региональные бюро в Шида Картли, Имерети, и регионах Аджарии.

Как сообщает агентство "Пирвели", трем журналистам, которые работали в этих регионах, выплатят компенсацию за увольнение.

По информации агентства, закрытие региональных бюро произошло в рамках реорганизации, происшедшей в телекомпании.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Международный фестиваль Blues&Wine посвятят памяти Коки Цкитишвили
Самым крупным инвестором в Грузии является Азербайджан
Государственные компании мешают бизнесу
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Положение с правами человека на оккупированных территориях в 2016 году было стабильно плохим - омбудсмен
В Абхазии вскроют более 30 захоронений
Россия обещает увеличить кормление Абхазии до 2,5 млрд рублей в 2017 году
В Абхазии задержали пятерых таджиков по обвинению в причастности к ИГИЛ
449 жителей Абхазии проходят лечение от СПИДа в Тбилиси
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В конституции Грузии появится статья, запрещающая продавать земли иностранцам
В Ереване торговцы рынка собрались в на акцию протеста
Азербайджан создаст спеццентры на границе с соседними странами
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна