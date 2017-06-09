Суд оставил в бессрочном заключении обвиняемого в убийстве, совершенном в Турции

09.06.2017 14:26 Апелляционный суд оставил в силе приговор Городского суда, которым присудил бессрочное заключение Элнуру Антесову, обвиняемому в групповом убийстве, совершенном в отягчающих обстоятельствах тремя лицами.



По информации Главной прокуратуры, апелляционный суд посчитал установленным, что 28 января 2016 года в городе Дузже Республики Турция граждане Грузии, Елнур Антесов, Азаде Омарова, и Вугар Гулиев совершили особо жестокое предумышленное убийство трех лиц, в том числе двух граждан Грузии.



8 июля 2016 года правоохранители задержали Е. Антесова, А. Омарову, и В. Гулиева в городе Марнеули. Им было предъявлено обвинение по подпункту "д" части первой, подпунктам "б", "е" части второй, и подпункту "а" части три статьи 109 УК Грузии (предумышленное групповое убийство в отягчающих обстоятельствах трех лиц, находящихся в беспомощном положении, с целью сокрытия другого преступления).



Городской суд Тбилиси по данному факту определил в виде меры наказания соумышленникам Елнура Антесова, Вугару Гулиеву пресечение свободы сроком на 15 лет, а Азаде Омаровой с участием присяжного суда пресечение свободы сроком на 17 лет.















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