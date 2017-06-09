Афган Мухтарлы требует встречи с послом Грузии в Азербайджане

09.06.2017 17:43 Азербайджанский журналист Афган Мухтарлы требует встречи с послом Грузии в Азербайджане Теймуразом Шарашенидзе. Об этом со ссылкой на адвоката Мухтарлы Эльчина Садыгова передает «Мейдан ТВ».



Как сообщили «Мейдан ТВ» в посольстве Грузии, они проинформированы об этом. Также в посольстве отметили, что посол Теймураз Шарашенидзе несколько дней назад отправился в Тбилиси, и вернется через неделю.



«По возвращении в Баку он прокомментирует обращение журналиста», - отметили в посольстве Грузии в Азербайджане.















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