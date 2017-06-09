Грузинская футбольная молодежка проиграла болгарам

09.06.2017 18:57 Молодежная сборная Грузии по футболу проиграла болгарским сверстникам 0:1 в товарищеском матче, который состоялся в Софии, говорится в сообщении на официальной странице ФФГ.



Единственный мяч во встрече был забит на 73 минуте. Его автором стал Кристиан Пешов.

Главный тренер молодежной сборной Грузии Гия Гегучадзе не смог выставить на эту встречу оптимальный состав, так как в лазарете команды находятся 12 футболистов.



Следующую товарищескую игру грузинские футболисты проведут 12 июня против сборной Черногории. Обе эти матча являются частью подготовки к отборочному циклу чемпионата Европы 2019 года, который сборная Грузии начнет в сентябре домашней встречей против Польши. По результатам жеребьевки континентального первенства сборная Грузии попала в третью отборочную группу, где ее соперниками будут команды Дании, Польши, Финляндии, Литвы и Фарерских островов.



"Спутник-Грузия"











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