|
Задержанный в США грузинский спортсмен Леван Макашвили сегодня покинет тюрьму - тренер
09.06.2017 19:57
По заявлению тренера грузинского боксера Левана Макашвили, задержанного в США, спортсмен не виновен, и сегодня выйдет из тюрьмы.
"Могу сказать только то, что Леван ни в чем не виноват, и сегодня он выйдет"- заявил тренер.
Информацию об этом распространил "Общественный вещатель".
Он не ответил на вопросы, связанные с этим делом.
Напомним, что спортсмены, задержанные в Соединенных Штатах Америки, Автандил Хурцидзе и Леван Макашвили, до сих пор находятся в одной из тюрем Нью-Йорка. Процесс грузинских спортсменов начнется в 20:00 часов по тбилисскому времени.
Вчера на юге Нью-Йорка задержали 33 членов русско-грузинской криминальной группировки, среди них несколько т.н. воров в законе, и 15 задержанных являются грузинами.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна