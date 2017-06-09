Задержанный в США грузинский спортсмен Леван Макашвили сегодня покинет тюрьму - тренер

09.06.2017 19:57 По заявлению тренера грузинского боксера Левана Макашвили, задержанного в США, спортсмен не виновен, и сегодня выйдет из тюрьмы.



"Могу сказать только то, что Леван ни в чем не виноват, и сегодня он выйдет"- заявил тренер.



Информацию об этом распространил "Общественный вещатель".



Он не ответил на вопросы, связанные с этим делом.



Напомним, что спортсмены, задержанные в Соединенных Штатах Америки, Автандил Хурцидзе и Леван Макашвили, до сих пор находятся в одной из тюрем Нью-Йорка. Процесс грузинских спортсменов начнется в 20:00 часов по тбилисскому времени.



Вчера на юге Нью-Йорка задержали 33 членов русско-грузинской криминальной группировки, среди них несколько т.н. воров в законе, и 15 задержанных являются грузинами.



















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