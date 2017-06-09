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Задержанный в США грузинский спортсмен Леван Макашвили сегодня покинет тюрьму - тренер


09.06.2017   19:57
По заявлению тренера грузинского боксера Левана Макашвили, задержанного в США, спортсмен не виновен, и сегодня выйдет из тюрьмы.

"Могу сказать только то, что Леван ни в чем не виноват, и сегодня он выйдет"- заявил тренер.

Информацию об этом распространил "Общественный вещатель".

Он не ответил на вопросы, связанные с этим делом.

Напомним, что спортсмены, задержанные в Соединенных Штатах Америки, Автандил Хурцидзе и Леван Макашвили, до сих пор находятся в одной из тюрем Нью-Йорка. Процесс грузинских спортсменов начнется в 20:00 часов по тбилисскому времени.

Вчера на юге Нью-Йорка задержали 33 членов русско-грузинской криминальной группировки, среди них несколько т.н. воров в законе, и 15 задержанных являются грузинами.








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