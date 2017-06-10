Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Членов молодежной сборной Грузии проверили на наличие гепатита С


10.06.2017   12:20
Члены молодежной сборной Грузии по регби прошли обследование на гепатит С. Скрининг всех спортсменов был проведен перед началом матча между сборными Грузии и Франции, который состоялся в рамках чемпионата мира U-20.
Регбисты прошли обследование на гепатит С в рамках новой кампании министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, получившей название «Излечись». Эта госпрограмма призвана выявить носителей вируса и в дальнейшем оказать им услуги по лечению этого заболевания.

«В этом беспрецедентном проекте, который осуществляется в Грузии первый этап уже пройден. Около 40 тысяч человек, которые знали, что были больны этим заболеванием подключились к лечению. Сейчас необходимо выявить людей, которых не знают о наличии у них гепатита С. Именно поэтому начинается новая волна», — сказал министр здравоохранения Давид Сергеенко.

Спортсмены сдавали кровь на гепатит С в передвижной амбулатории, который стоял на стадионе регбистов в течение всего дня. Сделать простой тест мог любой желающий, его прошли более 70-и человек.

Госпрограмма лечения гепатита C реализуется в Грузии с 2015 года в партнерстве с американской компанией Gilead. На финансирование проекта из госбюджета ежегодно выделяется 20 миллионов лари (порядка 8,3 миллиона долларов). Лечение гепатита С осуществляется новейшими препаратами.

Согласно официальным данным, в 2016 году в Грузии было зафиксировано около 160 тысяч человек, больных гепатитом С. Государство ежегодно может оплатить лечение 20 тысяч пациентов.

На сегодняшний день около 41 тысячи человек зарегистрированы для участия в бесплатной программе лечения гепатита C, более 30 тысяч человек уже прошли курс лечения.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские фермеры налаживают диалог с государством
Holiday Inn откроет первый брендовый отель в Телави
Инвестиции в сельское хозяйство Грузии составляют 0%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Положение с правами человека на оккупированных территориях в 2016 году было стабильно плохим - омбудсмен
В Абхазии вскроют более 30 захоронений
Россия обещает увеличить кормление Абхазии до 2,5 млрд рублей в 2017 году
В Абхазии задержали пятерых таджиков по обвинению в причастности к ИГИЛ
449 жителей Абхазии проходят лечение от СПИДа в Тбилиси
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В конституции Грузии появится статья, запрещающая продавать земли иностранцам
В Ереване торговцы рынка собрались в на акцию протеста
Азербайджан создаст спеццентры на границе с соседними странами
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна