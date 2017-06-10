Членов молодежной сборной Грузии проверили на наличие гепатита С

10.06.2017 12:20 Члены молодежной сборной Грузии по регби прошли обследование на гепатит С. Скрининг всех спортсменов был проведен перед началом матча между сборными Грузии и Франции, который состоялся в рамках чемпионата мира U-20.

Регбисты прошли обследование на гепатит С в рамках новой кампании министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии, получившей название «Излечись». Эта госпрограмма призвана выявить носителей вируса и в дальнейшем оказать им услуги по лечению этого заболевания.



«В этом беспрецедентном проекте, который осуществляется в Грузии первый этап уже пройден. Около 40 тысяч человек, которые знали, что были больны этим заболеванием подключились к лечению. Сейчас необходимо выявить людей, которых не знают о наличии у них гепатита С. Именно поэтому начинается новая волна», — сказал министр здравоохранения Давид Сергеенко.



Спортсмены сдавали кровь на гепатит С в передвижной амбулатории, который стоял на стадионе регбистов в течение всего дня. Сделать простой тест мог любой желающий, его прошли более 70-и человек.



Госпрограмма лечения гепатита C реализуется в Грузии с 2015 года в партнерстве с американской компанией Gilead. На финансирование проекта из госбюджета ежегодно выделяется 20 миллионов лари (порядка 8,3 миллиона долларов). Лечение гепатита С осуществляется новейшими препаратами.



Согласно официальным данным, в 2016 году в Грузии было зафиксировано около 160 тысяч человек, больных гепатитом С. Государство ежегодно может оплатить лечение 20 тысяч пациентов.



На сегодняшний день около 41 тысячи человек зарегистрированы для участия в бесплатной программе лечения гепатита C, более 30 тысяч человек уже прошли курс лечения.



"Новости-Грузия"











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