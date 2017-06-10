Невмешательство в интеллектуальный продукт защищено законом, как и право выражения - Омбудсмен о задержании рэперов

10.06.2017 16:31 9 июня 2017 года стало известно, что по обвинению в хранении наркотиков задержаны рэперы музыкальной группы "Биржа Мафия". Согласно распространенной МВД информации, "правоохранители при личном обыске М.М. изъяли 1,4965 грамма наркотического вещества "МДМА", а при обыске Г.К. - 2,3342 грамма "МДМА". Г.К. признает вину. Следствие ведется по факту незаконного приобретения-хранения наркотических веществ в крупном размере (п.п. "а" ч.6 ст.260 УКГ)". Суд вчера же обоим избрал заключение в качестве меры пресечения.



Народный защитник Грузии подчеркивает, что содержание и использованный визуал полностью защищены свободой выражения.



"В то же время, как интеллектуальный продукт, он защищает и п.2 ст.23 Конституции Грузии, согласно которому "вмешательство в творческий процесс, цензура творческой деятельности недопустима". Никто не должен подвергаться какому-либо давлению за пользование своими правами. Также недопустимо какое-либо воспрепятствование в пользовании правами. Согласно ст.153 УКГ, пресечение свободы слова является наказуемым. В частности, согласно данной статьи, преступлением является "незаконное воспрепятствование свободе слова или праву получения или распространения информации, что вызвало значительный ущерб, или совершенное с использованием должностного положения"", - говорится в заявлении Омбудсмена.



Как утверждают задержанные, недовольство сотрудников МВД вызвало содержание клипа, в котором унижается полиция. Сотрудники МВД считают недопустимым распространение негативного образа грузинской полиции. По заявлению рэперов, незадолго до задержания им сказали удалить клип, однако они этого не сделали. Они также утверждают, что наркотики им подложили.



Следует отметить, что на судебном процессе и прокурор заострял внимание о "недостойном" по его мнению содержании клипа.















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