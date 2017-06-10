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В Тбилиси прошла акция в поддержку арестованных рэперов


10.06.2017   23:11
В центре Тбилиси прошла акция-шествие в поддержку арестованных грузинских рэперов.

Музыкантов поддержали несколько сотен человек. По словам одного из участников шествия, акция также проводится против незаконных действий полиции. Кроме того, митингующие требуют прекращения репрессивной наркополитики властей.

Напомним, ранее Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение музыкантов из группы Birja Mafiа Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебурия. Они были арестованы по обвинению в приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере.

Однако задержанные утверждают, что сотрудники МВД подбросили им наркотики, отомстив за видеоклип "Черная майка", в котором рэперы критикуют полицию, передает РИА Новости.

Следует отметить, что рэперов поддержал сегодня и сын Бидзины Иванишвили, рэпер Бера Иванишвили. Соответствующую запись он сделал на своей странице в Фейсбук.







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