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Родственники плененного в Конго грузинского пилота провели акцию у здания МИД


11.06.2017   14:46
Акция протеста проходит сегодня у здания министерства иностранных дел Грузии в центре Тбилиси – участники пикета требуют от властей в кратчайшие сроки предоставить общественности информацию о судьбе грузинского пилота Иосифа (Сосо) Осураули, захваченного в плен мятежниками на территории Республики Конго.

Повстанцы военизированной группировки M23 в Конго в конце января сбили два вертолета ВВС этой страны. Одним из них управлял гражданин Грузии, полковник в запасе Иосиф Осураули. Согласно неофициальным данным, за попавшего в плен сбитого летчика мятежники потребовали выкуп в один миллион долларов. Сейчас МИД Грузии предполагает, что грузинский летчик погиб, однако информации, прямо подтверждающей эту гипотезу, у официально Тбилиси нет.

Уже больше четырех месяцев грузинские власти не могут дать какого-либо определенного ответа на вопрос о судьбе пилота. Члены семьи Осураули не теряют надежду, что он до сих пор жив и вернется на родину.

«Мое главное требование, чтобы министерство иностранных дел и правительство были максимально включены в расследование этого дела, установление местонахождения Сосо. Я прошу грузинские власти сделать все возможное для того, чтобы Сосо вернулся к своим детям. Установите хотя бы, жив он или нет», — сказала журналистам супруга Осураули на сегодняшней акции.

В эти минуты брат плененного пилота Коба Осураули проводит встречу с заместителем министра иностранных дел Грузии Звиадом Гонадзе.

Сегодняшний пикет был организован организацией «Легион патриотов». Помимо гражданских активистов и родственников Осураули, на акции присутствовали члены бывшей правящей партии «Единое национальное движение».

У Грузии нет посольства в Демократической Республике Конго, она поддерживает связь с властями страны через свое посольство в ЮАР.

Вооруженный конфликт между антиправительственными формированиями и армией ДРК продолжается в регионе с 2004 года. Движение M23 ведет борьбу за интересы этнического меньшинства тутси и действует на востоке страны. Власти ДРК обвиняют в оказании помощи боевикам из М23 соседнюю Руанду, хотя ее правительство этого не признает.

"Новости-Грузия"





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