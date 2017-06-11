Еще 100 автобусов MAN будут поставлены на маршруты в Тбилиси до конца июля

11.06.2017 14:51 Еще около 100 новых автобусов европейского стандарта начнут курсировать по разным маршрутам на улицах Тбилиси до конца июля, сообщил заместитель столичного мэра Ираклий Леквинадзе.



Как заявил Леквинадзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя, все автобусы уже доставлены в Грузию. До сих пор продолжаются процедуры, связанные с растаможиванием и регистрацией в стране этих транспортных средств.



Параллельно, по словам заместителя мэра, в столичном районе Дигоми сейчас ведутся работы по строительству многофункционального комплекса, необходимого для полного цикла обслуживания общественного транспорта. Ожидается, что работы также будут завершены к концу июля.



Всего столичная мэрия, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) закупила 143 новых автобуса. Общая стоимость проекта составляет 34 миллиона евро.



На данный момент в Тбилиси в общей сложности курсируют более 40 синих автобусов марки MAN — они ездят по маршрутам №61, №51, №37, №9 и №87.



Автобусы полностью адаптированы для лиц с ограниченными возможностями и работают на CNG топливе (природный газ), что значительно уменьшает количество вредных выхлопов.



Следует отметить, что изначально столичные власти рассчитывали завершить процесс запуска по маршрутам всех закупленных автобусов в феврале-марте 2017 года.



"Новости-Грузия"











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