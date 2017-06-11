|
Еще 100 автобусов MAN будут поставлены на маршруты в Тбилиси до конца июля
11.06.2017 14:51
Еще около 100 новых автобусов европейского стандарта начнут курсировать по разным маршрутам на улицах Тбилиси до конца июля, сообщил заместитель столичного мэра Ираклий Леквинадзе.
Как заявил Леквинадзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя, все автобусы уже доставлены в Грузию. До сих пор продолжаются процедуры, связанные с растаможиванием и регистрацией в стране этих транспортных средств.
Параллельно, по словам заместителя мэра, в столичном районе Дигоми сейчас ведутся работы по строительству многофункционального комплекса, необходимого для полного цикла обслуживания общественного транспорта. Ожидается, что работы также будут завершены к концу июля.
Всего столичная мэрия, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) закупила 143 новых автобуса. Общая стоимость проекта составляет 34 миллиона евро.
На данный момент в Тбилиси в общей сложности курсируют более 40 синих автобусов марки MAN — они ездят по маршрутам №61, №51, №37, №9 и №87.
Автобусы полностью адаптированы для лиц с ограниченными возможностями и работают на CNG топливе (природный газ), что значительно уменьшает количество вредных выхлопов.
Следует отметить, что изначально столичные власти рассчитывали завершить процесс запуска по маршрутам всех закупленных автобусов в феврале-марте 2017 года.
"Новости-Грузия"
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна