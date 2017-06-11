Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Еще 100 автобусов MAN будут поставлены на маршруты в Тбилиси до конца июля


11.06.2017   14:51
Еще около 100 новых автобусов европейского стандарта начнут курсировать по разным маршрутам на улицах Тбилиси до конца июля, сообщил заместитель столичного мэра Ираклий Леквинадзе.

Как заявил Леквинадзе в интервью Первому каналу Общественного вещателя, все автобусы уже доставлены в Грузию. До сих пор продолжаются процедуры, связанные с растаможиванием и регистрацией в стране этих транспортных средств.

Параллельно, по словам заместителя мэра, в столичном районе Дигоми сейчас ведутся работы по строительству многофункционального комплекса, необходимого для полного цикла обслуживания общественного транспорта. Ожидается, что работы также будут завершены к концу июля.

Всего столичная мэрия, при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (EBRD) закупила 143 новых автобуса. Общая стоимость проекта составляет 34 миллиона евро.

На данный момент в Тбилиси в общей сложности курсируют более 40 синих автобусов марки MAN — они ездят по маршрутам №61, №51, №37, №9 и №87.

Автобусы полностью адаптированы для лиц с ограниченными возможностями и работают на CNG топливе (природный газ), что значительно уменьшает количество вредных выхлопов.

Следует отметить, что изначально столичные власти рассчитывали завершить процесс запуска по маршрутам всех закупленных автобусов в феврале-марте 2017 года.

"Новости-Грузия"





Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские фермеры налаживают диалог с государством
Holiday Inn откроет первый брендовый отель в Телави
Инвестиции в сельское хозяйство Грузии составляют 0%
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Положение с правами человека на оккупированных территориях в 2016 году было стабильно плохим - омбудсмен
В Абхазии вскроют более 30 захоронений
Россия обещает увеличить кормление Абхазии до 2,5 млрд рублей в 2017 году
В Абхазии задержали пятерых таджиков по обвинению в причастности к ИГИЛ
449 жителей Абхазии проходят лечение от СПИДа в Тбилиси
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
В конституции Грузии появится статья, запрещающая продавать земли иностранцам
В Ереване торговцы рынка собрались в на акцию протеста
Азербайджан создаст спеццентры на границе с соседними странами
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна