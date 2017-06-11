Прокуратура не будет требовать ареста в качестве меры пресечения для задержанных рэперов

11.06.2017 20:23 Прокуратура Тбилиси сегодня заявила о том, что начала следствие по делу о возможном превышении полномочий и фальсификации доказательств со стороны полиции в отношении задержанных рэперов — членов группы «Биржа Мафия» Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебурия.



В заявлении прокуратуры также сообщается, что обвинение согласно на то, чтобы сменить присужденную рэперам меру пресечения в виде тюремного заключения на нетюремное мероприятие.



Мгалоблишвили и Кебурия были арестованы за незаконное приобретение-хранение наркотиков в особо крупном размере несколько дней назад. При обыске у обоих было изъято наркотическое вещество MDMA. Участники группы Birja Mafia утверждают, что сотрудники МВД подбросили им наркотики, отомстив, таким образом, за сатирический видеоклип «Черная майка», в котором рэперы выставили полицию в неприглядном свете. Кроме того, по словам Мгалоблишвили, во время задержания они подверглись физическому насилию со стороны полицейских.



Тбилисский городской суд 9 июня отправил обоих исполнителей в предварительное заключение. Согласно предъявленному обвинению, Мгалоблишвили и Кебурия грозят тюремные сроки от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.



Задержание рэпперов вызвало широкий резонанс в грузинском обществе. Накануне общественное движение «Белый шум», выступающие за декриминализацию наркотиков, организовало акцию в знак протеста против ареста рэперов. В итоге в центре Тбилиси на митинг несмотря на непогоду собрались несколько тысяч человек.



На фоне масштабной акции протеста премьер-министр Георгий Квирикашвили и вице-премьер Каха Каладзе сделали заявления о необходимости либерализовать наркополитику. Рэпер Бера — проживающий в США сын миллиардера Бидзины Иванишвили — неформального лидера правящей партии «Грузинская мечта», также высказался в поддержку задержанных грузинских рэперов — на своей странице в фейсбуке он написал пост «Парни, я с вами».



В итоге сегодня прокуратура распространила заявление, из которого следует, что дело рэперов может быть радикально пересмотрено.



«Сотрудниками прокуратуры были опрошены члены группы «Биржа Мафия» Михаил Мгалоблишвили и Георгий Кебурия, обвиненные в возможном приобретении и хранении наркотиков в особо крупном размере. Исходя из того, что во время опроса обвиняемые указывали на то, что во время их задержания со стороны правоохранителей был допущен целый ряд нарушений, в следственной части прокуратуры города Тбилиси началось расследование в связи с возможным превышением служебных полномочий со стороны полицейских и возможного факта фальсификации доказательств по части третьей статьи 369′ и подпункта «ба» третьей части статьи 333 УК Грузии», — говорится в заявлении прокуратуры.



В прокуратуре также отмечают, что на этом этапе в отношении Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебурия в виде меры пресечения было избрано тюремное заключение, которое защита опротестовала в тбилисском апеляционном суде и потребовала изменить его на нетюремное наказание.

«Исходя из вышеуказанных обстоятельств, а также с учетом того, что обвиняемые высказывают готовность сотрудничать со следствием и в прошлом не были осуждены, обвинение согласится изменить меру пресечения с тюремного заключения на на нетюремное наказание», — подчеркивается в заявлении прокуратуры.



Дела Михаила Мгалоблишвили и Георгия Кебурия, которые касаются незаконного приобретения и хранения наркотиков в особо крупном размере, были переданы для расследования из детективного управления тбилисского департамента полиции МВД в следственную часть прокуратуры города Тбилиси.



Прокуратура также обещает предоставлять общественности дополнительную информацию о результатах текущего расследования по делу рэперов.















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