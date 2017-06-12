Прокуратура начала следствие на основании опроса членов музыкальной группы «Биржа Мафия»

12.06.2017 10:23 Прокуратура начала следствие на основании опроса членов музыкальной группы «Биржа Мафия». Информацию об этом распространяет прокуратура Грузии. В заявлении говорится, что следствие ведется в Следственной части прокуратуры по возможному факту превышения служебных полномочий полицейскими и фальсификации доказательств.



«Сотрудниками прокуратуры были опрошены обвиняемые в предполагаемом приобретении-хранении наркотического средства в особо крупном размере, члены музыкальной группы «Биржа Мафия» М.М и Г.К. Так как в ходе опроса обвиняемые указывали на целый ряд возможных нарушений закона со стороны правоохранителей во время их задержания, в Следственной части прокуратуры г. Тбилиси начато следствие по возможному факту превышения полицейскими служебных полномочий и фальсификации доказательств, по третьей части статьи 369' и подпункту «б» третьей части статьи 333 УК Грузии.



На данном этапе М.М. и Г.К. в качестве меры пресечения определено заключение, которое сторона защиты обжаловала в Тбилисском апелляционном суде и потребовала заменить заключение под стражу на нетюремное мероприятие. Прокуратура Грузии, учитывая отмеченные выше обстоятельства, а также учитывая, что обвиняемые выразили готовность сотрудничать со следствием, и то, что они в прошлом не судимы, сторона обвинения согласится на замену заключения под стражу на нетюремное мероприятие.



Дела обвинения М.М. и Г.К., касающиеся факта незаконного приобретения и хранения наркотического средства в особо крупном размере, переданы для расследования из управления детективов Департамента полиции г. Тбилиси Следственной части прокуратуры г. Тбилиси. Обществу будет сообщено о результатах текущего расследования», - говорится в заявлении прокуратуры.















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