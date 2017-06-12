|
Salio: Тот, кто обещал мне участие в Super Bowl, оказался аферистом
12.06.2017 10:57
Грузинская певица Саломэ Коркоташвили (Salio) пишет на странице Facebook, что информация об ее участии в Super Bowl оказалась ложью. По ее же словам, "менеджер, который обещал, что я приму участие в Super Bowl, оказался аферистом".
Несколько дней назад Salio распространила информацию, что ее пригласили исполнить гимн Соединенных Штатов Америки на Super Bowl.
«Друзья, и здесь есть аферисты. К сожалению, американский ивент-менеджер, который обещал мне участие в Super Bowl, оказался аферистом. У него нет никаких контактов с организаторами. Обидно, что люди так обманывают, и дают надежду музыкантам. Буду иметь в виду, что в этом бизнесе все любят много говорить, и говорят мало правды. Жаль, что так произошло» - пишет Salio.
Super Bowl является главным событием американского футбола. Миллионы зрителей всего мира ждут матча, в котором выявится победитель американского футбола Super Bowl.
К финальному матчу Super Bowl готовятся не только спортсмены, но и крупные компании. Для компаний реклама во время рекламной вставки финального матча является вызовом всего года. На каждый рекламный ролик, который будет идти в эфире во время встречи, тратятся десятки миллионов долларов. Super Bowl состоится 4 февраля 2018 года.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна