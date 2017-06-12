Salio: Тот, кто обещал мне участие в Super Bowl, оказался аферистом

12.06.2017 10:57 Грузинская певица Саломэ Коркоташвили (Salio) пишет на странице Facebook, что информация об ее участии в Super Bowl оказалась ложью. По ее же словам, "менеджер, который обещал, что я приму участие в Super Bowl, оказался аферистом".



Несколько дней назад Salio распространила информацию, что ее пригласили исполнить гимн Соединенных Штатов Америки на Super Bowl.



«Друзья, и здесь есть аферисты. К сожалению, американский ивент-менеджер, который обещал мне участие в Super Bowl, оказался аферистом. У него нет никаких контактов с организаторами. Обидно, что люди так обманывают, и дают надежду музыкантам. Буду иметь в виду, что в этом бизнесе все любят много говорить, и говорят мало правды. Жаль, что так произошло» - пишет Salio.



Super Bowl является главным событием американского футбола. Миллионы зрителей всего мира ждут матча, в котором выявится победитель американского футбола Super Bowl.



К финальному матчу Super Bowl готовятся не только спортсмены, но и крупные компании. Для компаний реклама во время рекламной вставки финального матча является вызовом всего года. На каждый рекламный ролик, который будет идти в эфире во время встречи, тратятся десятки миллионов долларов. Super Bowl состоится 4 февраля 2018 года.

















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