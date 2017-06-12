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Сегодня у православных начинается Петропавловский пост
12.06.2017 11:27
Сегодня начинается Петропавловский пост, который продлится месяц и завершится в День памяти первоверховных апостолов Петра и Павла.
Петропавловксий или Апостольский пост, установленный в память о двух самых почитаемых из 12 ближайших учеников Спасителя, апостолов Петра и Павла. Дата Апостольского поста высчитывается с учетом даты Светлого праздника Воскресения Христова. А днем, когда начинается Петров пост, станет девятое по счету воскресенье после Пасхи.
Установление этого поста – раньше его называли постом Пятидесятницы – относится к самым первым временам Православной церкви.
Особенно он утвердился после того, как в Константинополе и Риме святым равноапостольным Константином Великим были воздвигнуты храмы в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла.
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