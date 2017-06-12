Владельцы «Рустави 2» распространили заявление в связи с ситуацией в телекомпании

12.06.2017 12:08 Владельцы контрольного пакета акций вещательной компании "Рустави 2", братья Леван и Гия Караманишвили распространили специальное заявление, в котором говорится о положении, созданном в "Рустави 2".



Предлагаем заявление без изменений:



"В последние дни в центре внимания общественности оказались процессы, текущие в телекомпании "Рустави 2", и особенно информация об уходе с должности генерального директора телекомпании Ники Гварамия. Хотим заявить следующее: распространенная информация, будто основатели телекомпании уволили с должности Нику Гварамия, не соответствует действительности. Любой намек на это является результатом либо не информированности, либо целенаправленной ложью.



На самом деле, на совещании, касающегося финансовых проблем, накопившихся в телекомпании, Ника Гварамия сам заявил, что покидает должность. За этим не последовало сопротивление присутствующего основателя, как из-за существующего эмоционального фона, так и из-за того, что Ника Гварамия сам рассматривал возможность ухода, о чем было известно как нам, так и сотрудникам телекомпании, перед которыми публично было заявлено об этом несколько недели назад. Следует отметить, что совещание было созвано не основателями, а сотрудниками, а Георгий Караманашвили пришел на него по просьбе участников совещания.



Несмотря на вышеизложенное, и с учетом того, что генеральный директор телекомпании официально не сделал заявления об уходе, Ника Гварамия завтра же может возобновить исполнение своего полномочия в телекомпании. Ника Гварамия внес громадный вклад в борьбе за демократию, и свободу выражения в Грузии. Его роль в защите "Рустави 2" от Иванишвили неоценима.



И наконец, хотим сообщить коллективу телекомпании, что несколько недели назад основатели и генеральный директор договорились о совместном плане вывода компании из финансового кризиса. Необходимо неуклонное выполнение этого плана путем оптимизации и контроля расходов менеджмента, чтобы незамедлительно возобновить выдачу зарплаты, и выполнение текущих обязательств компании"- сказано в заявлении.

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

