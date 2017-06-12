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Ведущая турецкая клиника открыла в Тбилиси Центр лучевой терапии


12.06.2017   12:19
В Тбилиси открылся новый, современный Центр лучевой терапии, где онкологические заболевания будут лечить наиболее эффективными и востребованными на сегодняшний день методами.

В центре пациенты смогут получить услуги в области радиотерапии и ядерной медицины - одного из самых инновационных направлений медицины, где при лечении и диагностике используются радиоактивные изотопы. С помощью новейшей медицинской аппаратуры специалисты клиники смогут на ранней стадии диагностировать рак и назначить высокоэффективное лечение, как амбулаторное, так и стационарное.

Для строительства центра была осуществлена инвестиция в размере 25 миллионов лари (10,4 млн долларов). В клинике трудоустроены около 30 врачей, которые прошли специальную переподготовку. За качество медицинского управления центра отвечает ведущая турецкая клиника Liv Hospital Ankara, врачи которой являются медицинскими физиками и техниками.






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