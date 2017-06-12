Апелляционный суд освободил одного из членов группы Birja Mafia под залог

12.06.2017 15:31 Член музыкальной группы "Биржа Мафия" (Birja Mafia) Михаил Мгалоблишвили освобожден под залог в 50 тысяч лари. Соответствующее решение было оглашено судом несколько минут назад. Своим решением апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции на нетюремное мероприятие.



Что касается второго задержанного Георгия Кебурия, решение апелляционного суда станет известно позже.



Мгалоблишвили и Кебурия были арестованы за незаконное приобретение-хранение наркотиков в особо крупном размере несколько дней назад. При обыске у обоих было изъято наркотическое вещество MDMA. Участники группы Birja Mafia утверждают, что сотрудники МВД подбросили им наркотики, отомстив, таким образом, за сатирический видеоклип «Черная майка», в котором рэперы выставили полицию в неприглядном свете. Кроме того, по словам Мгалоблишвили, во время задержания они подверглись физическому насилию со стороны полицейских.



Тбилисский городской суд 9 июня отправил обоих исполнителей в предварительное заключение. Согласно предъявленному обвинению, Мгалоблишвили и Кебурия грозят тюремные сроки от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.



Задержание рэпперов вызвало широкий резонанс в грузинском обществе. Накануне общественное движение «Белый шум», выступающие за декриминализацию наркотиков, организовало акцию в знак протеста против ареста рэперов. В итоге в центре Тбилиси на митинг несмотря на непогоду собрались несколько тысяч человек.



На фоне масштабной акции протеста премьер-министр Георгий Квирикашвили и вице-премьер Каха Каладзе сделали заявления о необходимости либерализовать наркополитику. Рэпер Бера — проживающий в США сын миллиардера Бидзины Иванишвили — неформального лидера правящей партии «Грузинская мечта», также высказался в поддержку задержанных грузинских рэперов — на своей странице в фейсбуке он написал пост «Парни, я с вами».

















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

