Скульптура «Али и Нино» названа одной из самых необычных в мире по версии BrightSide

12.06.2017 16:02 Установленная в Батуми движущаяся скульптура «Мужчина и женщина» попала в список 15-ти самых необычных и потрясающих скульптур мира, составленный популярным сайтом Bright Side.



В материале под названием «15 крутых скульптур, в существование которых трудно поверить» рассказывается об объектах, «создатели которых разрушили абсолютно все традиции, правившие миром изобразительного искусства».



В Грузии сегодня мало кто помнит об официальном названии статуи, ставшей визитной карточкой Батуми — практически все называют семиметровые движущиеся фигуры «Али и Нино». Bright Side отмечает этот факт, поясняя, что архитектор Тамар Квеситадзе при работе над проектом, вдохновлялась образами героев одноименного романа.



«Фигуры находятся в постоянном движении: сначала они движутся навстречу друг другу, сливаются в одно целое, а затем отдаляются друг от друга», — пишет Bright Side.



Среди других творений из списка скульптура «Страна чудес» в Канаде, «Карма» и «Последний ужин» в США, «Бриллианты» в Австралии, «Памятник скрипачу» в Голландии, «Уменьшение и восхождение» в Австралии и другие.



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"Новости-Грузия"











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