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Скульптура «Али и Нино» названа одной из самых необычных в мире по версии BrightSide


12.06.2017   16:02
Установленная в Батуми движущаяся скульптура «Мужчина и женщина» попала в список 15-ти самых необычных и потрясающих скульптур мира, составленный популярным сайтом Bright Side.

В материале под названием «15 крутых скульптур, в существование которых трудно поверить» рассказывается об объектах, «создатели которых разрушили абсолютно все традиции, правившие миром изобразительного искусства».

В Грузии сегодня мало кто помнит об официальном названии статуи, ставшей визитной карточкой Батуми — практически все называют семиметровые движущиеся фигуры «Али и Нино». Bright Side отмечает этот факт, поясняя, что архитектор Тамар Квеситадзе при работе над проектом, вдохновлялась образами героев одноименного романа.

«Фигуры находятся в постоянном движении: сначала они движутся навстречу друг другу, сливаются в одно целое, а затем отдаляются друг от друга», — пишет Bright Side.

Среди других творений из списка скульптура «Страна чудес» в Канаде, «Карма» и «Последний ужин» в США, «Бриллианты» в Австралии, «Памятник скрипачу» в Голландии, «Уменьшение и восхождение» в Австралии и другие.

BrightSideMe — информационное издание о рекламе, креативе и маркетинговых стратегиях. За относительно недолгое время своего существования сайт, штаб-квартира которого находится в Германии, стал крупнейшим развлекательным медиаресурсом. Сегодня наибольшей популярностью он пользуется в США.

Ежедневно сайт посещают около 3 миллионов посетителей. BrightSideMe занимает 702 строчку в списке самых популярных в мире сайтов. Кстати, именно по образу этого ресурса был создан портал AdMe, который широко известен русскоязычным интернет-пользователям.

"Новости-Грузия"





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