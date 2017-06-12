Суд освободил под залог и второго рэпера

12.06.2017 16:59 Еще один участник рэп-группы Birja Mafia освобожден из предварительного тюремного заключения – вслед за Михаилом Мгалоблишвили, на свободе оказался Георгий Кебурия.



Как и в случае с Мгалоблишвили, Тбилисский апелляционный суд удовлетворил требование главной прокуратуры и сменил присужденную Кебурия меру пресечения в виде тюремного заключения на нетюремное мероприятие.



Суд отпустил Кебурия под залог в размере 20 тысяч лари (около 8,3 тысячи долларов).

Освобожденный рэпер сообщил журналистам, что после задержания на него оказывалось психологическое давление со стороны сотрудников полиции с тем, чтобы заставить подписать признательные показания.



Напомним, ранее сегодня из зала суда был освобожден Михаил Мгалоблишвили.



Мгалоблишвили и Кебурия были арестованы за незаконное приобретение-хранение наркотиков в особо крупном размере несколько дней назад. При обыске у обоих было изъято наркотическое вещество MDMA. Участники группы Birja Mafia утверждают, что сотрудники МВД подбросили им наркотики, отомстив, таким образом, за сатирический видеоклип «Черная майка», в котором рэперы выставили полицию в неприглядном свете. Кроме того, по словам Мгалоблишвили, во время задержания они подверглись физическому насилию со стороны полицейских.



Тбилисский городской суд 9 июня отправил обоих исполнителей в предварительное заключение. Согласно предъявленному обвинению, Мгалоблишвили и Кебурия грозят тюремные сроки от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.



Задержание рэперов вызвало широкий резонанс в грузинском обществе. Накануне общественное движение «Белый шум», выступающие за декриминализацию наркотиков, организовало акцию в знак протеста против ареста рэперов. В итоге в центре Тбилиси на митинг несмотря на непогоду собрались несколько тысяч человек.



На фоне масштабной акции протеста премьер-министр Георгий Квирикашвили и вице-премьер Каха Каладзе сделали заявления о необходимости либерализовать наркополитику. Рэпер Бера — проживающий в США сын миллиардера Бидзины Иванишвили — неформального лидера правящей партии «Грузинская мечта», также высказался в поддержку задержанных грузинских рэперов — на своей странице в фейсбуке он написал пост «Парни, я с вами».















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