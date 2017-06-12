На востоке Грузии пройдет первый международный блюз-фестиваль

12.06.2017 19:47 17 июня в Лагодехи, вблизи знаменитого заповедника, на улице Вашловани167, где расположен гостиничный комплекс «Биоард», откроется Международный блюз-фестиваль, который продлится два месяцаю



Каждую субботу и воскресенье в «Blues Village» на сцене под открытым небом выступят звезды блюза из Америки, Англии и Израиля»: Шерон Луис, Стив Моррисон, Шана Ватерстоун и другие.



«Блюз, вино и… мы» — так звучит слоган фестиваля. Какой праздник в Кахетии без хорошего вина?!



Сцена фестиваля будет соответствовать стандартам Копенгагенского «Open Air».



Гостей фестиваля в Лагодехи ждет праздник музыки и развлечений.



На открытии фестиваля, которое состоится 17 июня, 17:00, выступит дива блюза из Чикаго Шерон Луис.



Организатор фестиваля – Виктор Кервалишвили, который давно дружит и общается с мировыми звездами блюза.















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