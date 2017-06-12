Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

На востоке Грузии пройдет первый международный блюз-фестиваль


12.06.2017   19:47
17 июня в Лагодехи, вблизи знаменитого заповедника, на улице Вашловани167, где расположен гостиничный комплекс «Биоард», откроется Международный блюз-фестиваль, который продлится два месяцаю

Каждую субботу и воскресенье в «Blues Village» на сцене под открытым небом выступят звезды блюза из Америки, Англии и Израиля»: Шерон Луис, Стив Моррисон, Шана Ватерстоун и другие.

«Блюз, вино и… мы» — так звучит слоган фестиваля. Какой праздник в Кахетии без хорошего вина?!

Сцена фестиваля будет соответствовать стандартам Копенгагенского «Open Air».

Гостей фестиваля в Лагодехи ждет праздник музыки и развлечений.

На открытии фестиваля, которое состоится 17 июня, 17:00, выступит дива блюза из Чикаго Шерон Луис.

Организатор фестиваля – Виктор Кервалишвили, который давно дружит и общается с мировыми звездами блюза.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Минэнерго Грузии не видит оснований для выплаты компенсации компании ИнтерРАО
Иностранные инвестиции в Грузию выросли на 3,7%
Банкам могут запретить вкладывать деньги в нефинансовые институты
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Бывший командир «Лесных братьев» стал членом правления Общественного зала «Абхазия»
Положение с правами человека на оккупированных территориях в 2016 году было стабильно плохим - омбудсмен
В Абхазии вскроют более 30 захоронений
Россия обещает увеличить кормление Абхазии до 2,5 млрд рублей в 2017 году
В Абхазии задержали пятерых таджиков по обвинению в причастности к ИГИЛ
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
НАТО содействует усилиям Минской группы ОБСЕ по решению карабахского конфликта - Аппатурай
Саргсян: Пришло время от выступлений перейти к делу
Аппатурай: Все страны НАТО обеспокоены ростом вооружений на Южном Кавказе
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна